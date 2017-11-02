明年「東港迎王」日期溫王爺點頭了 3鄉鎮4週接力熱鬧

東港迎王是地方宗教盛事。（資料照，記者陳彥廷攝）

2017-11-02 21:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣「東港迎王平安祭典」名列國家無形文化資產，明年是「戊戌正科」，就算仍有近1年，但到底何時辦，所有信徒早就引頸期盼，今天下午終於傳來好消息，經擲筊徵得王爺同意，確定明年農曆9月20日請水。

屏東縣東港鎮、琉球鄉及南州鄉地方公廟每3年1科都會舉行盛大的民俗祭典，請來代天巡狩的千歲爺們下凡巡視保境平安，地方極為矚目，其中，東港迎王因為數百年的傳承，加上儀式全部依照古禮，早就被文建會（現文化部）列為國家無形文化資產。

屏東的迎王每3年1科，但東港東隆宮和琉球三隆宮的迎王祭典確切日期都須由廟方執事人員向主神擲筊徵詢同意。東隆宮執事人員約1週前就已將疏文放置案桌，請地主溫府王爺過目，今天下午在祭典主委伍水源和典務科長莊有明祭拜、獻茶後，透過擲筊徵求王爺同意。

最後日期出爐，結果王爺選擇的並非原本列出的3個日期，而是最後手寫的農曆9月20日到9月27日（國曆10月28日到11月4日）雀屏中選，直播擲筊的影片也馬上瘋傳。

無獨有偶，南州鄉的溪洲代天府，迎王日期雖然都固定在農曆10月13日（國曆11月20日），但明年的日子也在今天敲定，殊為巧合。

東隆宮執事人員指出，以往的迎王都是在農曆8月底到9月初，9月20日開始確實少見；而屏東沿海3鄉鎮的慣例都是依序為東港、琉球、南州，若今年小琉球沒有大變動，3鄉鎮勢必在1個月內就密集地辦完宗教盛事，屆時屏東海岸線的熱鬧可期。