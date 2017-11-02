青農拍「台灣女工編織漁網」 登上紐約國際攝影展

朴子市農夫攝影師黃名毅拍攝的《手工編織漁網加工》，登上紐約國際攝影藝術展。（黃名毅提供）

2017-11-02 20:44

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市農夫攝影師黃名毅，擅長用攝影紀錄鄉村產業，去年拍攝利源漁具行女工編漁網的人物影像《手工編織漁網加工》，曾獲得2016年國家地理全球攝影大賽台灣賽區比賽人物組亞軍，今年這張女工編織漁網的攝影作品更受邀參加2017年紐約國際攝影藝術展，10月底在美國紐約市市政廳展覽館展出，將台灣傳統產業一面傳遞給全世界。

黃名毅在朴子市栽種小番茄，5年多前自學攝影，他以獨特的燈光、角度呈現傳統產業百態，照片風格強烈，作品讓許多人印象深刻。拍攝《手工編織漁網加工》時，黃名毅躺在地上，讓漁網散落在自身，鏡頭則對焦在女員工，搭配前景呈現主題，再使用離閃及反光板，讓漁網的金屬成份透過閃燈光線，折射出閃亮效果，作品寫實卻又夢幻。

黃名毅說，傳統技藝產業及師傅們的堅持及理念，一直是他的拍攝主軸，時代演進科技進步，這些擁有數十年資歷的老師傅，卻是數十年如一日的堅持，也希望透過自身視角及鏡頭，傳承及分享美好的台灣精神畫面。

紐約國際攝影藝術展由美國國際攝影師聯盟主辦，今年以「世界的采樣」為題，邀請130多位世界各國攝影師提供作品展覽。攝影展的台灣策展人是知名攝影師周貞君及余信賢，余信賢說，這次邀請台灣12位攝影師提供作品參展，黃名毅拍攝產業人物的作品很有特色，因此邀請他。

余信賢說，台灣參展攝影師都非常優秀，11月1日主辦單位公布獲獎名單，台灣攝影師林威凱的作品《傾聽》、李孟臻《台灣漂流木》及陳宥慧《郁意之美》受到評審青睞，獲得佳作獎。