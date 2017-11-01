OUTLET出清樣版婚紗2000有找 跑趴也可撿便宜

2017-11-01 22:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕看好自助婚紗商機，有業者推出「名牌樣版衣/絕版品出清會」，有許多適合拍自助婚紗及跑趴的晚宴禮服的款式，可提供喜歡拍自助婚紗新人不一樣的選擇。

台中日曜天地OUTLET特於11月3日至11月27日推出「名牌樣版衣/絕版品出清會」，像是竇騰璜、黃淑琦、自由區等名牌樣版衣其中也有許多適合拍自助婚紗及跑趴的晚宴禮服的款式，除了設計師樣版衣之外，同時更邀請知名精品婚紗業者祭出樣版婚紗2000元有找！

根據婚禮社群網站「veryWed非常婚禮」調查，越來越多新人選擇彈性較高的「自助婚紗」，比起「傳統包套」方案，有年年漸增的趨勢，於是具有設計感、價錢又划算的樣版衣將會是自助婚紗的很好的選擇。

什麼是樣版衣?日曜天地OUTLET表示，樣衣為各品牌設計師親手設計、製作並打版完成的第一件衣服，提供量販的樣本參考，部分樣衣因設計性過強或成本過高，便會直接入庫收藏，市面上沒上架也沒有對外販售，所以獨一無二，特別珍貴。

業者表示，11月3日起舉辦一年一度「名牌樣版衣/絕版品出清會」，蒐羅竇騰璜、黃淑琦、自由區、Dita…等34個女裝品牌推出絕版出清，超激省通通1折起，讓女性們穿著獨一無二不撞衫!此外，11月3日至5日，針對日曜會員推出來店優惠「買樣衣送內衣」，凡當日於樣版衣活動櫃位消費即享紅利點數2倍送，再送「SWEAR樣版內衣」乙件，限量200件，送完為止。