全運會佳績超越上屆 台南跆拳道奪4金4銀1銅

2017-11-01 09:26

〔記者王俊忠／台南報導〕十月份在宜蘭舉行的全國運動會，南市跆拳道委員會主委蔡旺詮議員特別前往宜蘭幫台南選手加油打氣，加油行程當天，跆拳道選手即奪下二金，黃丞靖與徐晧宸都旗開得勝，另外兩位好手王昱捷、蔡毓恩也陸續摘金。

蔡旺詮表示，此次全運會，南市跆拳道選手比賽成績共榮獲四金、四銀、一銅、兩個第四名、一個第五名、一個第七名，比起上屆成績只有一金三銀一銅，本屆全運會台南跆拳好手大有斬獲，同行教練也為所有台南選手喝采、感謝他們為台南市體壇爭光。