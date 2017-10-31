基隆鑽石婚夫婦結褵70年 從不吵架令人稱羨

基隆市長林右昌（右2）與結褵70年的徐文樟（中）、徐游選（右3）夫婦一同切下蛋糕，祝福這些長者繼續同心，牽手一世情。（記者林欣漢攝）

2017-10-31 19:13

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府今晚舉辦鑽石婚、金婚、紅寶石婚表揚活動，參加表揚的伉儷含25對鑽石婚（婚齡60年以上）、90對金婚（婚齡50年以上）、36對紅寶石婚（婚齡40年以上），其中，91歲的徐文樟、86歲的徐游選夫婦結褵70年，是最年長且婚齡最長者，市長林右昌與兩人一同切下蛋糕，祝福這些長者繼續同心，牽手一世情。

徐文樟、徐游選夫婦的女兒說，雙親夫唱婦隨，從來沒看見他們吵架過；夫婦倆說，兩人互相體諒扶持，日子就很好過。林右昌逐一頒發紀念獎牌與合影留念，祝福長輩們子孫滿堂，家庭和樂。

4年前擔任癸巳年雞籠中元祭主普的謝姓宗親會主委謝敏德，與妻子謝辜呅結褵51載，兩人育有3男1女，謝敏德回憶，一開始是在家族聚會中與妻子相識，是嫂子的朋友，一眼就認定謝辜呅是這輩子的永恆情人，他開玩笑說：「好在當完兵還沒被兵變。」夫婦倆也從不吵架，「家和萬事興！」

今晚的活動選在基隆水園會館宴席辦桌，讓長輩們重溫浪漫溫馨的婚禮情懷，主辦單位還邀請到藝人賀一航、許效舜、余天夫婦等人錄製祝賀影片，並安排精彩的魔術及音樂演出，讓長輩們臉上滿是笑顏，度過難忘的時光，建立美好回憶。

林右昌說，打造健康、在地老化的友善環境，是基隆老人福利政策的指標，從長輩們身上看見自由、自信的特質並積極促進社會參與，是成功老化的表率，相當令人感動。