勞資協商撕破臉 遠航董座怒嗆「痛恨少數人只為私利」

2017-10-31 11:20

〔記者陳宜加／台北報導〕遠東航空與工會矛盾愈演愈烈！遠航企業工會質疑，遠航資方打壓幹部，一連解雇理事長、2名副理事長，企圖殲滅工會，原訂於今天下午走上街頭抗議，遠航董事長張綱維上午大動作出面怒斥，遠航誠信以對，「少數人卻胡鬧不休。」

遠航工會質疑，遠航今年5月解雇17名空服員、6月解雇運務督導、7月解雇機師；10月再解雇工會理事長、會員、連續資遣3名空服員，近日又連續解雇2名工會副理事長，高度打壓造成公司內部人心惶惶，已是重大勞資爭議。

工會要求，遠航公司應讓全數解職員工復職、停止消滅工會的行為，限時11月2日前與工會理事長聯繫，並派出具決策資格代表，在具復職可能性前提下，與工會就10月以來各項解雇案進行協商、釐清解雇原因與事實，保障會員權益。

張綱維今天表示，遠航政策為每年淘汰約5％，今年資遣近50人，其中空服員有5人，絕無針對性，公司藉由考績決定，且當提出資遣通知，對方才表明是工會成員，但遠航公司其實並不清楚工會身分，只知道工會成員約20人左右。

他強調，解雇員工多為遲到、不守紀律，航空公司高度要求紀律，若員工不願聽從指揮，發生意外誰負責？他強硬表示，遠航最重要的是飛安、服務，絕不容許被任何人破壞，好的工會帶來福利、但壞的工會沒人參加，更是一個災難。

「少數人只為個人利益，個人非常痛恨！」張綱維重話批評工會，工會少數20人，卻影響上萬名旅客權益、打擊遠航1000多名員工士氣，動輒將權利無限上綱，絕非良性溝通，無法接受，少數人絕不能影響員工、旅客是最基本訴求。

他說，考績由空服員直屬主管打分數，包括遲到、服務表現與態度等細節；而工會理事長遭開除，是因半夜潛入公司使用公司資源影印傳單發放，嚴重違反公司規定，事前並不知道2名副理事長工會身分，「如果知道，早就資遣了。」

張綱維感嘆「對人性失望」，工會少數人「不斷在鬧、不斷在鬧」，屢次想癱瘓航班，無法理解為什麼工會有這麼大的權力予取予求？公司通通答應訴求，卻仍不擇手段。他不能抗拒誰要加入工會，但遠航多數員工並未加入，可見一斑。

針對工會以復職為前提協商的訴求，張綱維今天也正面否認，表示遠航不會答應回任要求，強調任何事都要公平，絕不是因加入工會而享有特權，這是非常嚴重的錯誤觀念，公平最重要，也是公司治理關鍵，否則「其他人都去死好了。」