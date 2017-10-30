彰市中山國小120歲生日 領角鴞作品「萌」樣現蹤

領角鴞「萌」樣現蹤。（記者張聰秋攝）

2017-10-30 16:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市中山國小今年120歲了，老校校園生態豐富，珍貴稀有保育類動物「領角鴞」是校園吉祥動物，系列校慶活動重頭戲之一的「中山人藝文展」，今天起到11月12日在學校登場，旅美插圖畫家黃筱雅，畫風活潑、自由，設計的校園吉祥動物「領角鴞」與生日慶賀系列圖案「萌」樣現蹤，師生們直呼「好療癒」！

展覽作品出自7位藝術家校友和老師以及年輕插畫家之手，內容豐富精彩。他們當中有「台灣梵谷」之稱的本土畫家陳來興，還有紙雕達人、剪紙藝術師，更是生態保育專家的王楨文，以及紙雕達人、立體卡片與小書製作教學老師董碧娥，還有前彰化縣陶藝學會理事長陳良柏，日本IFA國際美術協會台灣IFA副會長蔡錫和、屢獲藝術大獎的中山國小註冊組長林宜和，還有插畫家黃筱雅。

陳來興1年前應校方邀請返回母校擔任駐校藝術師，為中山開拓美的視野，他因此展開1整年到中山作畫的行動，1年來，其彩筆不曾停歇，從早晨到黃昏，不論晴天或雨天，天冷或天熱，靈感一來，他便現身校園。

校長王春堎說，陳來興老師畫遍校園每個角落，校園一景一物，變成一幅幅美不勝收的藝術品。

這次藝文展，校園內的行政大樓、校門口圍牆與大門，均出自從學校退休教師王楨文之創作，王春堎表示，從2001年起，中山逢十的校慶活動，都是由王春堎老師主筆設計校慶紀念徽，這次120週年校慶當然更不例外，由退休教師設計屬於中山人共同的回憶，並以校園北棟歷史建築為設計主體的邀請卡，意義非凡。

畢業校友陳良柏是陶藝創作者，作品宛如其人，敦厚、樸實卻創意無窮。另一位駐校藝術師蔡錫和老師，本身也是地理師，擅長水彩畫，畫作中總是暗藏玄機，他經常鼓勵學生勇敢畫出自己的主張，還讓小朋友彩繪校園裡的石頭。

同為校友的林宜和，目前是學校藝術與人文專長教師，個性恬靜不與人爭，不但畫得一幅好畫，更寫得一手好字，作品風格獨特。

為了提高小朋友迎接校慶的參與度，藝文展中，展示了小朋友設計的吉祥物創作圖稿，小朋友經由參展大師的引導，畫出他們眼裡的校園美景，真情流露出對學校的愛。