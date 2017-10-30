夾娃娃機店如春筍般冒出 網友點出高獲利真相

網友解析夾娃娃機店背後的高獲利模式。（資料照，記者顏宏駿攝）

2017-10-30 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕近來夾娃娃機店面出現機率大增，相信許多民眾走在街上不時就會發現夾娃娃機店，不過有網友表示，夾娃娃機店面的獲利主要都是租下店面的「場主」所收下，並解析夾娃娃機店背後的高獲利模式。

該名網友在PTT八卦版指出，某天他和一位正在補貨的機台承租人聊天，搞清楚了夾娃娃機店的獲利模式，首先就要有一位租下店面的人，通稱為「場主」，先擺放著數十台成本約3萬元的娃娃機，以及一台成本約1萬元的兌幣機，接著開始招商出租機台，而機台承租人通稱為「台主」，一個月租金4800至5500元，並訂下承租合約，若租長期則另有優惠。

而「台主」的工作為何？網友表示「台主」必須負責補貨、布置陳列娃娃機，並寫下保證取物金額，每個機台都要留下該台主電話，舉凡顧客被吃錢、娃娃卡洞、任何障礙都是打給該台主負責排除。另外，「台主」可以設定爪子的強度、擺動弧度等條件，並擁有該機台的鑰匙，可將該機台營收全部帶走。

不過網友指出，他曾問過「台主」這樣做是否會回本？一名上班族的兼職「台主」則坦言，收入跟獎品有關，獎品越好機台玩的人越多，但是成本提高風險也會跟著提高，其實租金賺不太回來，如此也讓人質疑「補貨客服都是台主在做，那場主不就躺著賺」？

該網友表示，「場主」實際上的工作除了偶爾巡巡場，補補兌幣機的硬幣之外，就是試玩各個機台，開夾娃娃機店的目的就是要「收機台租金」，一間40台機台的店可收到20萬以上，一年就可把機台、管線等投資成本賺回來，而且「場主」這項工作通常都是兼職，不需員工且獲利極高，夾娃娃機店背後的真相就是99%的「台主」根本連租金和貨物成本都賺不回來，錢全部進了聰明的「場主」跟娃娃機製造商的口袋裡。