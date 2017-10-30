館長22K徵美編被罵翻 網友透露員工生存有「秘技」

網路紅人「館長」陳之漢。（圖擷自「飆悍」臉書粉絲專頁）

2017-10-30 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕日前健身名人「館長」陳之漢開直播徵求美編，薪水卻只開22K，引發網路輿論譁然，還有人酸館長也是「慣老闆」；事後陳之漢在臉書找來現任美編澄清，解釋22K只是起薪，之後會調薪，還強調會讓他的員工過得比別人更好。對此，有網友在PTT發文說出員工薪水的「真相」。

該名網友轉述，他的朋友已在館長的健身房工作一段時間，而與館長一起工作的態度就是「絕對不要反駁館長」，激怒館長的下場通常就是被「釘在牆壁上」，然後等著被開除，最好就是照館長的意思去做，做不來就只好「擺爛」，當館長發現自己的要求是強人所難，就會「朝令夕改」，若真的太誇張，就去找館長的老婆，因為「館長老婆是唯一能跟館長講道理的人」。

網友指出，在健身房擔任教練的前期會很累，但勞累程度會遞減；薪水方面以抽成來說，能做滿一年平均月薪可以達到6至7萬，若能做到老鳥「都是20至30萬起跳的」。業務主要工作是賣課、打雜跟掃地，不會要求身材、也不用打格鬥，「平均月薪大概都能有10至20萬，少數特例業績可以上看30萬，但一定吃不到，館長會想辦法朝令夕改，把你獎金扣下來」。

網友說，助理和櫃台的薪水都不到3萬元，而現任美編在一年內就調到3萬2了，所以「22K只是合法的試用期」，這樣才有機會觀察員工的態度和能力，而如果沒和業績掛勾，美編領到40K就真的是極限了。

網友總結上述說，簡單說，館長就是喜歡「奴工」，尤其是那種「老實憨厚、叫你幹嘛就幹嘛的人」；但館長跟慣老闆不太一樣，只要員工「奴」久了，他就會「把你當自己人」，「然後想辦法讓你多賺一點，雖然最後都是只能去當教練跟業務」。