「台中之心」計畫 明年續編1億元預算

「台中之心」計畫將改善園道的人行道、自行車道。（記者張菁雅攝）

2017-10-29 15:15

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府推動「台中之心」計畫，串聯全市7條園道及7處公園，總長約17.2公里，將分成三期工程執行。建設局表示，第一期工程已在今年開工，第二期工程在明年度預算編列1億元，已提送市議會審議，將改善忠明園道、興進園道、東光路園道、中正公園及育德園道等人行道、自行車道，預計明年9月前施作完成。

建設局表示，台中市擁有全台特殊的綠園道系統，環繞著市中心而行，該局以「翡翠項鍊」概念打造綠色城廓，形成環狀綠帶，未來民眾可以步行或騎自行車，穿梭在各園道及大街小巷，享受各地區的美景、美食。

建設局也說，綠園道始於日治時期都市規劃，加上市府致力於綠園道景觀的形塑及改善，該局去年重新檢視園道的道路，發現有多處路寬不足、舖面形式老舊、不平整、過路段不順暢及大路口須穿越等問題，造成行人或自行車通行有安全之虞。

因此，市府推動「台中之心─台中市中心人行步道及自行車道路網改善計畫」，串聯7條園道及7處公園，總長約17.2公里，規劃逐段改善，將分三期工程執行。

第一期路段全長約3.7公里，自科博館經草悟道至國美館、美術園道，預計明年2月完工。第二期工程將改善中國醫藥大學前路段、中正公園路段等，同時進行忠明園道、興進園道、東光路園道、中正公園及育德園道等自行車道及人行步道改善工程，改善長度約5.6公里，編列107年度預算1億元，預計於今年12月底完成發包，明年9月前施作完成。

第三期工程則包含綠川、興大綠園道與康橋支線、龍邦綠園道、美術園道支線、梅川支線及柳川支線等。