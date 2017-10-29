冬泳澎湖逾千名選手 齊聚嵵裡沙灘較勁

第三屆冬泳澎湖活動，由馬公市長葉竹林與各界貴賓鳴槍起跑。（記者劉禹慶攝）

2017-10-29 14:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕邁入第3屆的「冬暖澎湖．泳出健康」，今年突破千人參賽，並首度移師嵵裡沙灘展開，除了來自台澎選手報名參賽外，還有6名香港選手，1名美國籍選手，因證件趕辦不及，還有百餘位中國廣東深圳選手不克參加。

今年冬泳澎湖參賽人數增加到1123人，選手中年紀最小的是9歲的高沛穎，最年長的為84歲的張榮貴，張榮貴表示，他平常就有晨泳的習慣，覺得游泳是一項非常有益身心的運動，不論男女老少都很適合，歡迎大家踴躍加入游泳的行列，跟他一起健康長壽。議長劉陳昭玲、澎管處長方正光等人都到場為選手加油。

冬泳賽事現已邁入第3年，為擴大辦理冬泳賽事規模，今年更與澎管處合作，讓「冬暖澎湖．泳出健康」活動成為秋瘋運動季的一環，澎管處長方正光更大手筆贊助海洋美食選手午宴，這項超級好康吸引了許多人報名參加。為延續冬泳活動的青春活力，葉竹林今年再度邀請綜藝小天王KID林柏昇，以及聽障奧運游泳國手陳涓妮擔任活動代言人，以其健康熱情的形象，行銷澎湖。

「冬暖澎湖．泳出健康」組別分為休閒組（500M）及鐵人組（1500M），今年鐵人組共有353人報名，休閒組有770名參賽，其中鐵人組以分齡分組方式錄取完泳前5名，參加「瓶中信」有獎活動，獎項豐富；泳賽全程採用晶片計時。鐵人組男子總冠軍由蔡忠穎稱王、女子組總冠軍則是陳涓妮奪后。