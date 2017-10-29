熱血！捐血送禮券 湧排隊人潮

當捐血車來時，現場民眾歡聲雷動。（記者劉曉欣翻攝）

2017-10-29 11:34

〔記者劉曉欣／彰化報導〕熱血！彰化和美警分局今天一早就出現排隊人潮，原來都是來參加捐血活動，將可獲贈500元禮券，9點半的捐血車還沒來，領號碼牌民眾已經170人，有人還打趣說，這簡直就像是百貨公司週年慶！

「這應該是創紀錄了！」和美警分局表示，這是第3年辦理捐血活動，就由和美警察志工協進會提供500元禮券，前2年也要發放號碼牌，今年則是第一次看到捐血車還沒有來，早上8點50分，就已經人數超過100人，9點30分左右，已發放170張號碼牌。

當捐血車約在9點20分左右抵達和美警分局門口，現場歡聲雷動，因為可以開始捐血了，和美警分局指出，由於捐血車最大容量約為250袋血液，有的民眾是捐500CC，避免有民眾領到號碼牌卻無法捐血的情況發生，預計下午1點再開始繼續發放號碼牌，而不論捐血250CC或是500CC，都是致贈禮券500元，但500CC則由和美警察志工協進會長何鳳慈加碼贈送禮品。

由於昨天台北市舉辦重陽健行登山活動發生摸彩券不足情況，和美警分局強調，今天贈送的500元禮券，在全國連鎖賣場均可使用，準備300份，由於捐血車的容量為250袋血液，禮券準備充足。

和美警分局的「挽袖捐血‧愛相隨」活動，今天在和美警分局登場，將舉辦到下午4點。