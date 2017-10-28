金門博弈公投反賭大勝 反賭團體：公民意識崛起

2017-10-28 18:06

〔記者劉力仁／台北報導〕金門今天舉行博弈公投，反賭方獲得壓倒性勝利，金門人明確展現拒絕賭場設立的意志，從台灣到金門觀察整個公投過程的台灣反賭博合法化聯盟執行長何宗勳表示，這是一項超越藍綠的投票，最大的因素是金門公民意識的崛起，金門人自己知道未來該怎麼走。

台灣反賭博合法化聯盟一行人，9天前從台灣到金門宣導反賭，挨家挨戶的訪談中，已經明確感受到金門人對於賭場的冷漠。

何宗勳分析反賭方勝利幾項原因，第一是公民意識的崛起，因為整個過程中，反賭團體見到金門民眾、團體自發性的製作反賭文宣，提醒金門人反賭；第二個原因是金門文風鼎盛，公務員多，對於賭場持負面態度，影響周遭親友。

第三個原因來自中國，中方明確聲明反對金門設置賭場，甚至投票前夕廈門日報發表專文批評此事，間接影響金門人態度；還有金門近年來房地產高漲，很多金門年輕人買不起房子，對於金門現況不滿，覺得發展賭場，只會讓這些情況更加惡化。這些因素綜合起來，呈現出今天金門人反賭的堅決立場，這跟藍綠意識形態無關，是金門人自己知道未來想要什麼樣的生活。

何宗勳表示，目前公投法規定每3年可以進行一次博弈公投，強烈呼籲民進黨，順應民意，於本會期結束前，積極廢除《離島建設條例》第10-2條，讓離島永遠脫離博弈公投的威脅。