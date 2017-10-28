劉櫂豪推廣「台東學」 從公東教堂寫生開始

公東高工教堂外觀。（記者黃明堂攝）

2017-10-28 14:32

［記者黃明堂／台東報導］立委劉櫂豪推廣「台東學」，鼓勵台東人認識在地人文，第一步從公東高工教堂開始！11月12日舉辦寫生比賽，讓大家認識建於1960、今年被票選「世界重要現代建築」的建築。

劉櫂豪今天在公東教堂內與校長藍振芳、台東縣美術教育學會理事長楊宏明、總幹事蔡孟桂、退休美術教授曾興平等人召開記者會，請大家踴躍報名。

藍振芳說，近4年來已有超過3萬位來自國內外的人到校參觀教堂。不過，反而很多在地人沒來過。

劉櫂豪說，台東需要建立自己的「台東學」，經由認識台東在地特色，了解在地故事，親近並喜愛上生活周遭的人文資產與自然地景，建立屬於台東人的生活樣態與方式，所以，他從辦理「公東的教堂寫生比賽」開始第一步。

他說，公東教堂清水模式的建築承襲了建築大師柯比意的風格傳統，今年在「世界建築文物保護基金會」舉辦的「世界重要當代建築」票選中，引起各界關注，這是台東人應該要了解並感到驕傲的文化資產，寫生比賽是為鼓勵大小朋友們一起畫下公東的教堂。

比賽分為幼兒、國小低年級、國小中年級、國小高年級、國中及社會等6組，得獎作品除獲獎勵外，並將於台東火車站公開展示，藍振芳也將針對前50名報名者贈送他研發的「石頭紙可抽取式活頁筆記本」。

活動採網路報名，活動詳情詢問劉櫂豪立委服務處089-310979。