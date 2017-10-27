東北風增強 明各地早晚偏涼 中南部空品不佳

中南部明天空氣品質達「對敏感族群不健康」的橘色提醒。（資料照，記者黃志源攝）

2017-10-27 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕明（28）天受到東北風增強影響，北部和東部有可能有局部短暫雨或零星降雨。溫度方面，各地早晚偏涼，低溫在18至22度。中南部除日夜溫差可達10度外，也需留意空氣品質達「對敏感族群不健康」的橘色提醒。

據中央氣象局預報，受東北風增強影響，北部和東北部有局部短暫陣雨機率，花東也可能有零星降雨，中南部則與今天相似，維持多雲到晴的天氣型態。

溫度方面，北台灣雲量偏多，高溫較今天降至23至25度，中南部以及花東高溫28至30度，日夜溫差可達10度，由於各地早晚偏涼，低溫18至22度，早出晚歸需添加衣物。

空氣品質方面，明天中南部皆為對「敏感族群不健康」的橘色提醒，敏感族群外出需攜帶口罩，花東為良好，其他地區皆為普通。《天氣風險公司》指出，中南部需留意日夜溫差和空氣品質的問題。由於中央山脈擋住北風的影響，中南部天氣較為晴朗穩定，不過時序進入乾季後較不下雨，空中的汙染物也不容易被雨去除，因此需特別留意空氣品質。未來3天高雄和屏東仍有可能達到，對「敏感族群不健康」的等級。

紫外線指數方面，明天台東為過量級，花蓮、中南部、金門、馬祖以及澎湖皆為高量級，外出遊玩須做好防曬措施，北部紫外線指數則為中量級。

另外，22號颱風蘇拉明天將通過琉球群島，隨後往日本南方近海前進，對台不會造成直接影響。

28日中南部地區空氣品質為橘色提醒（對敏感族群不健康）。（圖擷自環境保護署）

明天受到東北風增強影響，北部和東部有可能有局部短暫雨或零星降雨。溫度方面，各地早晚偏涼，低溫在18至22度。（圖擷自中央氣象局）

蘇拉颱風明天將通過琉球群島，隨後往日本南方近海前進，對台不會造成直接影響。（圖擷自中央氣象局）