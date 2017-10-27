iPhone X預購開跑 台灣之星：買氣勝過7、8

2017-10-27 20:41

〔記者吳柏緯／台北報導〕台灣之星的iPhone X限量預購活動，今天下午3點準時開跑，吸引大批果粉搶購。

根據台灣之星提供的資料顯示，相較上個月的iPhone 8預購，此次預購第一個小時的成單速度快4倍、較iPhone 7預購時快6.3倍，顯見iPhone X的買氣仍遠高於iPhone 8及iPhone 7。

此外，台灣之星的網路門市流量也在開放預購後瞬間提升、較平日暴增20倍，其中，iPhone X太空灰64GB在網路門市不到1小時就已預購額滿；目前iPhone X全系列在全台直營及網路門市僅剩下少量預購名額，顯見iPhone系列中售價最高的iPhone X吸引力並未受其高單價影響。

台灣之星表示，截至今天下午5點，有53%預購用戶選擇太空灰色，銀色則為47%。若以手機容量來說，選擇256GB為最多，佔預購量59%，相較於iPhone 8預購時有5成以上民眾選擇64GB來說，購買iPhone X的民眾較偏好大容量手機，與市場預期一致。

在資費方面，選擇搭配月租999資費方案的為最大宗，佔85%；其次為搭配月租1399資費方案，佔12%。整體申辦用戶分布主要以台北、新北為主，31到50歲的男性佔比高達八成。

過去許多民眾往往趁著每年新iPhone上市的時候換新手機，根據這次預購來看，這次同樣是iPhone 6系列及其他代iPhone果粉的換機潮，約佔51%；更有49%用戶是從Android陣營投靠iOS，顯示即便價格高昂，但蘋果魅力仍然強大。