鬼怪入侵校園！弘文中學讓人嚇破膽

學生看到斷手嚇到尖叫連連。（記者李忠憲攝）

2017-10-27 15:39

〔記者李忠憲／台中報導〕大批鬼怪竟入侵校園！原來是弘文中學為推動雙語教學，今天趁在萬聖節前夕規劃「嚇破膽鬼屋」讓學生報名體驗，不少學生嚇到腿發軟、肚子痛，哭笑不得，但仍期待明年的鬼屋。校長張輝政表示，活動由國際部外籍教師與康輔社團學擔綱，希望讓同學了解西洋萬聖節來由、文化，增廣國際觀。

弘文中學為推動雙語教學，特別規劃萬聖節活動，將教室變成「嚇破膽鬼屋」，由國際部外籍老師與康輔社同學合作，由學生巧扮中、西各種鬼怪。今天上午由國、高中部學生以班級為單位，報名參加體驗。結果，不少學生進去前都信誓旦旦說「有什麼好怕！」出來後嚇到腿軟，又哭又笑。

第1次玩鬼屋的高三學生甘昀巧直呼「好可怕」並抖音說，第1次玩鬼屋，根本不敢張開眼睛看，但下次還是再參加。有人則嚇到肚子痛、兩腿發軟。另外，外籍老師也扮演貞子、安納貝爾、女巫等鬼怪角色，到各班級發放糖果，並與同學進行英語互動，藉此了解萬聖節的來由及中西對節日的不同詮釋。

弘文中學校長張輝政表示，學校課程著重「多元創新」，今年首度邀國際部全體外籍老師參與，將萬聖節主題融入美語教學。透過鬼屋讓全校65個班級師生挑戰試膽，同時可以國際教育作為學生與其他國家和文化的連結。

他也說，這次萬聖節活動融入不同文化，讓學生在課堂中學習、理解跨文化領域思維，將能引導他們擁有更加寬廣的國際觀。