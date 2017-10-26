「高鐵趴趴唱」最終場 拉脫維亞人聲樂團台中站高歌

2017-10-26 20:01

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「高鐵趴趴唱」巡演最終場！高鐵台中站今天傍晚邀請國際知名的拉脫維亞人聲樂團「Framest」在高鐵台中站大廳引吭高歌，完美口技、優美嗓音不時搭配輕鬆俏皮的舞蹈動作，帶給過往旅客一場超水準的音樂表演。

為讓中部民眾能近距離感受無伴奏美聲的魅力，高鐵台中站與台灣合唱音樂中心合作，配合「2017台灣國際重唱藝術節」活動，邀請多個國際重唱團體到高鐵台中站表演。

今天傍晚則是邀請到國際知名的拉脫維亞人聲樂團「Framest」表演，其優美完美口技、優美嗓音不時搭配輕鬆俏皮的舞蹈動作，讓旅客們讚嘆不已。曾榮獲多項大獎肯定的拉脫維亞混聲樂團「Framest」5位團員，今年首度在高鐵左營站、嘉義站及台中站接連開唱。

今天是「高鐵趴趴唱」巡演最後一場演出，團員們使出渾身解數，在沒有任何樂器的伴奏下，演唱多首膾炙人口流行歌曲，展現高超口技、搭配清新優美的合聲，讓旅客們忍不住跟著旋律打起節拍，還有不少旅客更拿起手機將演唱片段錄影留念。

演唱結束後，旅客更紛紛上前要求簽名合照，團員們都樂意配合，親身感受台灣人熱情洋溢及濃厚的人情味，直說下次還要再來台灣表演。

高鐵台中站長蕭維中表示，台灣高鐵公司為營造車站公共藝術氛圍，除了提供便捷舒適的旅運服務外，更積極推動各式藝文團體於車站內進行演出，希望讓高鐵旅客在旅途中不經意地與藝術相遇，感受一場充滿秋天氣息的高鐵音樂旅程。