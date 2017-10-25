照護嬰幼兒皮膚大解密 泡水太久、使用濕紙巾都NG！

林口長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠示範為嬰幼兒塗抹成分簡單的保濕產品。（記者林惠琴攝）

2017-10-25 11:44

〔記者林惠琴／台北報導〕嬰幼兒皮膚嬌嫩，照護更要小心翼翼，但不少家長卻存有錯誤迷思，衛福部食藥署今日召開記者會說明，像是開心泡澡、玩泡泡浴，以及使用爽身粉、嬰兒濕紙巾、防曬化粧品等，醫師均不建議，爸爸媽媽可要注意別做出NG行為！

林口長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠表示，門診遇過不少嬰幼兒泡澡過久，或是參與游泳課程須長時間待在水中，進而造成手腳有濕疹或其他狀況。1名年約2、3歲男孩參加嬰幼兒游泳課程，每週去3、5次，每次30分鐘，結果腳趾出現甲床剝離症，也就是指甲與腳趾分離，且皮膚開始有皮屑，研判泡水太久，造成皮膚受損，經治療約半年後才恢復。

此外，坊間推出不少泡泡浴產品，甚至部分標榜無須沖洗，方便性大增，黃毓惠也提醒，泡泡浴會產生泡泡是因為添加「界面活性劑」，小孩洗愈久，皮膚角質層可能遭破壞，減低皮膚屏障的保護力，即使宣稱無須沖洗，仍建議要用清水洗淨，以減少所含成分殘留在小孩皮膚上。

黃毓惠說明，為嬰幼兒洗澡，若未出門弄髒皮膚，利用清水沖洗即可，避免使用不必要的清潔用品，以降低對於皮膚的刺激，尤其1歲以下肌膚更是脆弱，更要注意，且沖澡時間以不超過10分鐘為宜。此外，清潔常用的嬰兒濕紙巾，也應避免使用，因為即使未含酒精、香料，但也可能有防腐劑，建議改以手帕沾水擦拭。

一般來說，不少家長為寶寶洗好澡後，會為了維持乾爽而使用爽身粉，但黃毓惠也提醒，若孩子不小心吸入爽身粉的粉末，恐有危害健康的疑慮，認為非必要不使用，經常更換尿布保持舒爽較佳。

另外，目前進入秋冬季節，不少家長會注意孩子皮膚的保濕，黃毓惠指出，若嬰幼兒有皮膚乾燥的問題，可使用成分較簡單的凡士林等，不宜選擇成分複雜的產品。

若是外出有太陽要加強防曬時，黃毓惠也提醒，6個月以下嬰兒皮膚吸收、代謝、排汗功能未成熟，使用防曬產品是否安全尚有疑慮，因此不建議使用，6個月以上的嬰幼兒也應徵詢醫師意見後再使用，強調可採取穿外套、戴帽子等物理性防護。