週刊爆5大日式連鎖餐廳 生魚片丼飯生菌超標

2017-10-25 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕近來平價日式料理興起，以平實價格就能享用到整碗滿滿海鮮的海鮮丼飯，深受民眾喜愛，但竟有5家日式連鎖餐廳的生魚片丼飯被驗出生菌超標，食品衛生恐出問題！週刊接獲多位民眾爆料吃了生魚片丼飯，卻導致上吐下瀉甚至發燒住院。

據《壹週刊》報導，接獲民眾投訴吃了生魚片丼飯卻導致身體不適後，懷疑是用料不新鮮。《壹週刊》分別購買了「定食8」、「八坂丼屋」、「築地鮮魚」、「瞞著爹」、「百八魚場」等5家生魚片丼飯送SGS檢驗。經檢驗後發現有3家被驗出大腸桿菌群超標之外，以及另外3家驗出金黃色葡萄球菌，其中爭鮮旗下的「定食8」被驗出兩者均中標。

此次送驗被驗出大腸桿菌群超標店家分別為「定食8」康寧店的豪華海景丼、「百八魚場」西湖店的御品三色丼、「瞞著爹」內湖店的生魚丼；另外「八坂丼屋」ATT 4FUN店的超值海鮮丼、「定食8」豪華海景丼以及「築地鮮魚」極品三色丼等3家被驗出金黃色葡萄球菌。

據報導，對此次送驗生魚片丼飯生菌超標，爭鮮餐飲集團表示，由於流程無法了解，不予回應《壹週刊》該次自行送驗的結果；並表示「定食8」康寧店平時自行送驗大腸桿菌及金黃色葡萄球菌均合格。其餘業者也分別表示，員工均有照標準作業流程進行作業，針對此次被驗出生菌數超標，強調會通報各分店，會針對這部分加強員工管理，以及加強了解是哪一個環節出了問題。