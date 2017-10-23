南投建醮繪畫作文比賽 「城隍爺」大集合吸睛

2017-10-23 17:46

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮聯合建醮活動，今日在開香安斗等各項儀式中盛大登場，建醮委員會也宣布以建醮為主題的學生繪畫、作文2項比賽，也正式展開，藉此讓鎮內18所國中小及高中的學子們，不但有參與感，也達到廟會文化傳承的目的。

竹山建醮活動從今起至27日止，總共5天，南投縣長林明溱、鎮長黃丹怡與縣議員蔡宜助、吳瑞芳、許素霞、張志銘等人，也參與主壇克明宮、文昌書院與中壇連興宮的開香安斗、祈安植福活動，除祈求風調雨順、國泰民安以外，也為信眾祈安求福、消除罪業，過程莊嚴肅穆。

建醮委員會指出，建醮首推醮壇的搭設，此次依9大宮廟地理位置分設東、西、南、北、中與主壇等6處醮壇，多半以竹子或木材搭建而成，從3層到5層不等，每層都裝飾花鳥人物或神明降妖伏魔的神話故事，還搭配電動花燈、霓虹燈飾，入夜後，醮壇五光十色、美輪美奐，吸引許多民眾駐足參觀、拍照，讓竹山好像不夜城般熱鬧。

其中，供奉城隍爺的東壇靈德廟，因全台各地城隍廟都前來「共襄盛舉」，神桌上迎面而來的近百尊神明，不管身高、體型，清一色都是「城隍爺」，格外引人目光，也成為學生們參與繪畫或作文比賽的熱門題材，增添建醮趣味性的一面。

此次繪畫比賽以4開畫紙為主，作文則是4百字稿紙，內容須與建醮活動有關，區分國小、國中、高中組別，獎金從1000元至5000元不等，相關資料可上克明宮官網查詢。