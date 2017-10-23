醫病》肝癌轉移胸腔患者 積極治療後有不錯存活率

2017-10-23 17:22

〔記者王俊忠／台南報導〕61歲王女士是肝硬化患者，都有定期追蹤肝功能，99年1月發現第一期肝癌，即做肝腫瘤切除手術，99年7月發現癌細胞轉移肺部，再做肝動脈栓塞治療與胸腔手術，術後恢復良好，固定每3個月門診追蹤，存活至今已7年。

台南市立醫院名譽院長、胸腔外科主治醫師吳明和指出，從99年至今共為25位肝癌轉移至胸腔或鄰近橫膈的患者進行胸腔手術，這25名患者中1至3期者，迄今有5人存活約6、7年，顯示只要積極治療，會有不錯存活率。

衛福部統計全台每年新增1萬1千名肝癌患者，奪走逾8千條寶貴性命，肝癌高居國人癌症十大死因第2名，因肝臟神經分布在表面，當肝臟出現小腫瘤時，身體幾乎不會出現不適症狀，如果沒有定期篩檢，非常容易被忽略。

吳明和指出，從99年至今共為25位肝癌轉移至胸腔或鄰近橫膈的患者進行胸腔手術，前後累積28次手術、共45處病灶切除，包含肝外轉移的肺與胸壁轉移，以及肝內轉移的橫膈與肝頂，採胸腔鏡手術切除肺葉、肺節、肝、橫膈。

市立醫院肝膽科主治醫師牟聯瑞說，據統計每年因肝癌失去生命有60～70％始於B、C肝，15％非B、C肝帶原者，如酒精性肝炎與肥胖造成的脂肪肝，都可能演變為肝硬化及肝癌。B肝帶原、C肝感染者、肝硬化或有家族肝癌病史，是肝癌高危險群，務必定期篩檢肝癌，早發現早治療，且任何癌症都要積極治療，爭取生機。