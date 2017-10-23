醫訊》員榮醫院成立失智症共同照顧中心

員榮醫療體系葉宗勳醫師指出，失智症及早治療，病情也易控制或改善。（記者陳冠備攝）

2017-10-23 16:36

〔記者陳冠備／彰化報導〕衛生福利部委託台灣失智症協會進行失智流行病學調查，截至今年7月，國內失智症人口已達266150人，佔總人口1.13%，意即每100人就有1個人是失智者。有鑑於失智症患者造成家庭經濟負擔與照顧壓力，員榮醫療體系暨員生醫院加入彰化縣失智症共同照護中心，讓南彰化失智患者也可獲就近照護的機會。

員生醫院副院長朱建統表示，彰化縣衛生局獲得中央補助，建立失智症共同照護中心，起初指定彰化基督教醫院、秀傳醫療體系與部立彰化醫院為個案轉介醫院，可是南彰地區人口老化程度比北彰快且多，卻苦無就近醫療醫院，因此員榮醫療體系決定加入共同照顧中心，日前已獲衛生局核准為轉介醫院，也是第一家獲准的地區醫院，具有相當意義與指標性。

員榮醫療體系神經內科主任葉宗勳指出，失智症最常見的是阿茲海默症，佔失智患者人數5至7成，因腦血管疾病血管性失智佔2成5，另外已好發在70歲以上的路易氏體型失智症約佔1成5，其他還有額顳葉型失智症等。

70多歲的林老先生，因為經常重複問說同件事，子女交代的事，不到半小時就忘記，日前上高速公路休息站上廁所，竟忘記停車方向，差點走上國道，近日接受失智診療後，健忘現象已獲得控制。葉宗勳說，家有失智症者對親情是一大考驗，若發現有疑似失智狀況，就應該即刻到轉介醫院診察，早期發現治癒的可能性也會提高，延緩就醫恐會加速惡化。