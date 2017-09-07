醫訊》苗醫開辦「失智症診斷得來速」 1天完成檢查

2017-09-07 13:44

〔記者張勳騰／苗栗報導〕衛生福利部立苗栗醫院規劃成立失智社區服務據點，所開辦的「明智學堂」今天開學，由院長許振榮頒發學生證及斗笠，盼老人勤學、快樂學習；院方也提供「失智症診斷得來速」服務，安排民眾在1天內完成相關失智症的檢查及診斷。

苗栗縣府衛生局表示，苗栗縣去年底總人口為55萬9千多人，依衛福部失智症比率推估，苗縣失智症人口為2735人，目前苗縣領有失智症手冊人口有1279人。

苗醫精神科主任陳文科指出，失智症是一種智力退化的疾病，失智症（Dementia）不是單一項疾病，而是一群症狀的組合，它的症狀不單純只有記憶力的減退，還會影響到其他認知功能，同時可能出現干擾行為、個性改變、妄想或幻覺等症狀，最典型常見的就是因為找不到東西、常認為東西被偷，其它包括懷疑有人要害他，或是懷疑另一半有外遇等。

苗栗醫院在急診大樓一樓病房區，規劃成立失智社區服務據點，其中「明智學堂」今天開學，將安排藝術及園藝課程等，目前還有名額。

此外，考量失智症診斷的檢查項目多，患者常需由家屬陪伴，多次奔波往返醫院，才能完成相關檢查和評估，因而開辦「失智症診斷得來速」服務，有需要的民眾，可透過失智症個案管理師協助安排在同1天完成相關檢查。（037）261920轉1172。