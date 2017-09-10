醫訊》千人公園野餐、健走 呼籲預防失智症

「憶起野餐趣」活動鼓勵民眾多到戶外曬太陽，以健康的身體預防失智症。（記者張菁雅攝）

2017-09-10 17:06

〔記者張菁雅／台中報導〕9月是「國際失智症月」，中華民國失智者照顧協會與台中市東美獅子會今天在夏綠地公園舉辦「憶起野餐趣」活動，共有2千多人參加，除藉此呼籲社會關注失智症，也提醒大家唯有健康的身體才能有效預防失智症。

東美獅子會會長陳秋雲表示，全世界每3秒鐘就出現一位失智症患者，而依照台灣人口統計資料估算，65歲以上老人每12人即有1位失智者，80歲以上老人則每5人即有1位失智者，這些數據令人堪憂與擔心，因此該會與失智者照顧協會共同舉辦「憶起野餐趣」活動，藉此呼籲社會關注失智症的預防及照護工作，減輕家庭照顧者的沉重壓力。

這次野餐活動選在夏綠地公園，不但有大片綠茵草地，對面還是知名的台中國家歌劇院，現場並有園遊會、啦啦隊與舞蹈表演，吸引2千多人參加，除了野餐、觀賞表演，主辦單位也帶著大家繞著公園健走，以增強體力。

中華民國失智者照顧協會理事長費廣明表示，協會創會10多年來第一次辦理全國性野餐活動，目的是透過活潑流行的活動，帶領大家了解預防失智症的重要性，希望可以早期發現、早期治療，減低失智症的照顧成本，而唯有健康活化的身體才能夠真正預防失智症，建議民眾有空多到戶外走走。