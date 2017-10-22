高雄版「忘憂森林」 市府4個月取締300件違規機車入園

大東公園被譽為「忘憂森林」，吸引民眾拍照留念。（記者陳文嬋攝）

2017-10-22 22:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市大東公園被譽為高雄版「忘憂森林」，每天吸引人潮眾多，造成環境髒亂，鳳山區長劉勝元號召居民組成志工巡守隊，歷經4個月整頓，取締違規騎機車入園近300件、3件公園賭博等，深受民眾肯定，成為優良公園指標。

鳳山區大東公園占地超過34公頃，位於大東藝術文化中心對面，園區設有老人活動中心、慈恩圖書館等，尤以人工溼地最受歡迎，引入鳳山溪污水處理廠放流水，魚群豐富、生態多樣，兼具觀光與水質淨化功能，每天吸引人潮休閒遊憩，民眾坐在湖畔欣賞美景，頓時忘卻人間憂愁。

近來因觀光人潮眾多，造成環境髒亂，民眾抽菸、騎機車入園，甚至公園內賭博，還有人養鴿、不清理狗大便，讓人間仙境一度蒙塵，地方居民陳情市府改善，鳳山區長劉勝元化民怨為助力，號召居民組成公園巡守隊，肉品業者老闆林勝南、國防大學上校退休教官胡鄂英等人均加入志工行列。

劉勝元與公所一級幹部每天輪流帶隊巡查，整合養工處、鳳山警分局強力整頓，4個月取締違規騎機車入園近300件、抽菸10多件、3件公園賭博等，勸說民眾不要餵養鴿子、街友不要躺在公園、飼主要記得清理狗大便等，維護公園環境整潔。

有趣的是，巡守隊總幹事胡鄂英發現狗大便民怨最多，發揮創意公園插紅旗，只要發現狗大便，立刻插紅旗警戒，提醒民眾通行小心，避免誤踩到地雷，也讓養工處人員明確辨別位置，能夠迅速清理完成。

台中葉小姐一家人南下高雄2日遊，特地暢遊高雄忘憂森林，與劉勝元閒話家常，稱讚環境優美，高雄人熱情，令她印象深刻；洪小姐一家人經常到此遊玩，她說，公園整頓後變得乾淨，令人流連忘返；劉勝元表示，市府每天不定時巡查公園2次，呼籲民眾愛護公園，讓生活環境變得更好。