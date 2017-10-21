以紅藜、柚子為題 東縣四健會小選手進軍全國

太麻里地區農會輔導新興國小學生種紅藜、小米，更融入排灣族文化。（記者張存薇攝）

2017-10-21 14:11

［記者張存薇／台東報導］深耕農業，從小做起！台東縣農會今天舉辦四健會作業組競賽，由國中、小學生親自耕作、親手烹飪與農產品加工，體驗務農的甘苦，小朋友們侃侃而談半年來的付出，最後由太麻里地區農會「穀物紅寶石」組、東河鄉農會「柚子狂享」組拿下分組第1，將代表台東參加全國賽。

這次競賽分為農務作業組、農活作業組，農務作業組有6隊參加，長濱鄉農會介紹紅菜根的栽種到烹飪，關山鎮農會則推出小米、紅藜的生長，甚至還利用作物做拓印、手工皂，玩法多元，其中太麻里地區農會輔導新興國小學子種紅藜、小米，過程中融入排灣族母語教學與耆老文化傳承，獲選為分組第1名，第2名為關山鎮農會「小大綠手指」組，第3名包括成功鎮農會無毒蔬菜組及池上鄉農會綠色食農組。

農活作業組部分，東河鄉農會輔導泰源國中5個女生介紹柚子膜可作花、柚子精油可做防蚊液等，整顆柚子不浪費，唱作俱佳獲第1名，第2名為鹿野地區農會無毒蔬菜組，第3名包括太麻里地區農會「蕨」世美味組、池上鄉農會真食魅力組。