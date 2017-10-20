柯P交大演講：別相信革命十次才成功 失敗兩次趕快跑

2017-10-20 20:04

〔記者王駿杰／新竹報導〕台北市長柯文哲今晚應交大學生團體「TalKBar說吧」邀請，擔任10月份講者，赴交大與3百名學生展開對談，除分享他對成功、失敗的定義，認為凡事要保持信念，做自己，人生應要向哥倫布一樣「勇敢航向未知的世界」，還自我推銷是史上第一個民調掉下來又爬上去的人，全場妙語如珠，學生爆笑聲不斷。

會場外雖有學生舉牌抗議，不滿柯文哲屢次失言，也痛批他用「嘻嘻哈哈」的方式消費特定族群譁眾取寵，但柯文哲並未多做回應。

柯文哲指出，天份、運氣、努力是成功3要素，人應該要有自己的人生觀，因為人生觀中具有強烈的核心價值，這樣面對挫折打擊時，才能繼續勇敢面對生活，他打趣說，「現在當上市長，有時所有的媒體與名嘴都在罵我，但我依然保持正面的態度上班，就是相信自己的人生觀。」

柯文哲說，不要羨慕他人的成功，當人之將死時，所有的成功與失敗，都可以重新被定義，因為這都是生命的一部分。他回憶，從醫時期看盡生命百態，人生只是一個過程，結局只有兩種可能「有插管或沒插管」，重要的是在過程中尋找生命意義。

柯文哲勉勵在場聽眾，人生就要向哥倫布一樣，勇敢航向未知的世界。他說，作為台北市長，他想改變台灣的政治文化，終結渾沌，建立一個目標明確的社會。

柯文哲回憶，1993年他在明尼蘇達大學念書時，學校要住宿舍學生自己估計寒假的住宿天數，按日計費實報交錢給校方，當時他懷著僥倖的心情問室友，如果少報不就賺到？卻遭來異樣的眼光，這時，他才驚覺，自己是從落後國家來念書的孩子。

柯文哲語帶玄機指出，無庸置疑，台灣的國民水準並不高，然而「有什麼樣的國民就選出什麼樣的總統，本人還沒符合選總統的資格，因為國民水準未到」，此話一出讓台下觀眾爆出歡呼。

對談過程中，有學生詢問柯文哲最容易誤導大學生的一句話，他認為「絕對不要相信國父革命十次後才成功」，失敗兩次就要趕快跑，誰頭腦那麼差，還繼續重蹈覆轍，應該要學會「抬頭巧幹，不要埋頭苦幹」。

另有學生問起柯文哲的政治觀，他則說，「政治要落實在生活中的每一天，別打高空」，把小事情解決，就不會有大事情發生。

TalkBar是由交大學生組成的團隊，每個月會辦一場濃縮演講，拉長互動時間，觀眾可以進一步跟講者吃飯喝酒，討論議題。