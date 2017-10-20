台中東山路地下道填平了 主線道明天通車

2017-10-20 19:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市東山路地下道填平工程歷經6個月施工，終於將在明天（21日）上午8點開放主線道雙向通車，但也同步封閉側車道整平路面工程，機車必須由主線混合車道與汽車共行，預計11月15日全線完工通車。

東山路地下道在4月15日封路施工填平，部分工程提早於10月中旬完工，水利局也在今天完成雨水下水道設置，決定明天開放主線道雙向各兩車道通車，盡早解決封路的交通衝擊，昨天施工單位加緊趕工封層、重鋪柏油、畫標線，直到晚間才確定通車確切時間。

東山路地下道是市區往來大坑、新社主要通道，交通流量非常大，長360米、深度近6米的20米雙向車道，上下班時間每小時多達2000多輛車通行，塞車嚴重。填平工程期間以松竹、太原路為替代道路，加上附近天祥、力行、精武地下道陸續封路填平，造成市區大塞車，被市民罵翻天，現在東山路恢復通行，加上部分地下道也完成填平，有助疏解車流。

建設局說，東山路明天開放主線道雙向各兩車道，包括快車道與混合車道，但原本施工期間開放側車道供機車通行，則要封閉，提醒，機車須進入混合車道通行。

鐵改局表示，第一階段填平工程完工後，第二階段將進行側車道道路整平作業，拆除護欄、遷移路燈。

台中鐵路高架化後，預計先進行17個地下道線填平縫合工程，目前共完成向陽路、美村、天祥、力行與東山等7處，還有6處施工中，除了精武路預計明年5月底完工，潭子大新路、民生街等可在今年11月前陸續通車，還有自由路、台中路等4處還未施工。至於太原路、國光路等6處，市府則待鐵改局先期填平工程節餘款再評估。