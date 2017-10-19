洗車也公益！中油中壢工業區憨樂洗車場新開幕

「憨樂洗車場」的憨兒們分工賣力洗車。（記者李容萍攝）

2017-10-19 22:36

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市真善美社會福利基金會幫助憨兒們外出就業，與中油公司桃園營業處合作並承包中壢工業區加油站的洗車場業務，成立「憨樂洗車場」今天開幕，儘管雨下個不停，也澆不熄憨兒們洗車的熱情，齊聲高喊「歡迎光臨」，希望遇水則發，未來的洗車業績能「發發發」。

「憨樂洗車場」固定於每週2至週日上午8點至下午5點，在中油中壢工業區加油站由6位憨兒分工提供服務，憨兒們精神抖擻、動作熟練，從拿噴槍噴水、噴泡沬，到後續車身、輪胎鋼圈刷洗，過程中任何小細節的清潔都不放過；別看憨兒小軍是腦麻患者，走起路搖搖擺擺，拿起噴槍噴泡沬與使用長柄刷刷玻璃時，卻是一點也不馬虎。

指導老師謝秀絹表示，洗車場是依照服務對象的能力來做分工，每人個都各有專責區塊，以協力合作方式把洗車工作做的很好。

又如憨兒惠心原本是個不能控制自己情緒和行為的孩子，動個不停、也停不下來，在加入洗車工作後，忙碌的工作，讓她每天保持笑容，身心都能獲得滿足。

資深洗車員憨兒阿亮，洗車資歷14年，夢想開一家洗車場，目前還在龍岡加油站的他，憨兒洗車場的開幕讓他有份新的責任，休假時就會來指導其他憨兒洗車，並詳細檢查車輛清潔程度，最開心被叫「場長」。

真善美社會福利基金會執行董事胡川安表示，洗車每輛100元起，憨兒洗車場成立的意義，是希望民眾可以正視憨兒的工作權，並能適時幫助並給他們一個工作機會，幫憨兒們找回生命的價值與肯定。