蔡英文也覺得髒 基隆10年以下新屋不到1成

2017-10-19 17:02

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市屋齡10年以下新住宅，佔全市住宅不到1成，老舊城市加上經年陰雨，連蔡英文總統昨天在民進黨中常會上都說：「過去每次去基隆都覺得是灰濛濛、髒髒的」；基隆市長林右昌強調，已責成都市發展處研擬都市景觀配套，從都市設計角度，對都市景觀與建築物進行規範。

根據內政部不動產資訊平台統計，基隆市現有住宅有16萬3000餘棟，平均屋齡29.2年，其中，有6成的屋齡在20到40年間，屋齡10年以下新屋1萬1000餘棟，僅佔7％。

基隆開發的早，民眾看到70年代老照片，直呼30年都沒改變，建物老舊雜亂沒整頓，城市灰暗有礙市容，近年停泊基隆港的郵輪愈來愈多，連帶使外籍遊客對台灣的第一印象不佳。

林右昌表示，像基隆這樣有山海與港口的城市不多，法國與西班牙大使來訪基隆時，都不約而同讚嘆，有著絕佳視野與景觀的基隆，在歐洲一定是最棒的住宅區，基隆有多元的歷史軌跡，但過去的基礎調查還不足夠，透過3年來不斷探索、凝聚的過程，逐步建立屬於基隆山海城市的建築美學。

林右昌說，未來新建的城際轉運站、郵輪旅客中心等新建物，色彩、材質除了都要採高品質的規劃設計，符合基隆在地特色的美學要求，接下來，基隆還會訂定景觀自治條例，劃定重要的歷史景觀區域，並從都市設計角度，針對都市景觀與建築物進行調控，也會在條例內增加獎勵相關措施。