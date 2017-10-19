北北基3縣市續發大雨特報 18縣市陸上強風特報

2017-10-19 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕受到東北風影響，氣象局在今天下午3點45分持續針對北北基3縣市發布大雨特報，並在下午3點55分持續發布新北等18縣市陸上強風特報。

中央氣象局表示，東北風影響，今天大台北山區及基隆北海岸，有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意。氣象局同時也針對台南以北、東半部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海發布陸上強風特報，提醒民眾空曠地區及鄰近海域，易有9至10級強陣風，沿海並有較大風浪，海邊活動請注意安全。