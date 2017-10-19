百歲人瑞馬繼爰「將門虎女」勘表率 林智堅拜訪致敬老狀

2017-10-19 15:23

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市百歲人瑞馬繼爰戎馬一生，家中5名晚輩也克紹箕裘從軍報效國家，馬翁退伍後仍維持軍中養成的規律生活，身體保養得宜，養生百歲仍精神抖擻，市長林智堅今天特別拜訪，表達敬老感謝，盛讚馬翁將門虎子堪為表率。

馬繼爰生於民國6年，今年剛好百歲整，看過人生百態，也領悟出自己的人生觀，畢生奉行「孝親、包容、行善」作為處事寫照，而「感恩、知足、惜福」是他累積生命經驗與厚度的人生智慧。

馬繼爰自幼失去雙親，由天主教教會撫育成長，從小就悟出此生要自力更生，後來在友人鼓勵下從軍報國、投入政戰作業，隨國軍來台後在空軍基地服務，負責飛機維護作業，官拜中校退伍。

對於養生之道，馬繼爰有自己的一套，他分享秘訣，認為「多運動，生活規律就會長壽！」強調要活就要動，而多年的軍旅生涯也使他養成規律作息與多活動的習慣，讓他的身體與體態始終保持在最佳狀態。

特別的是，馬繼爰育有3女5子，其中3名女兒、2名女婿及1名外孫女克紹箕裘，皆投身軍旅報效國家，2名女兒在新竹499聯隊服務，一家人衛國貢獻良多。

馬繼爰的二女兒說，爸爸凡事親力親為，不但會踩縫紉機，做被套及枕頭套，也會幫小孩理髮，大小家務一手包辦，沒有大男人主義的架子，是那個年代難得的「新好男人」。

市長林智堅今親手將總統府敬老狀及衛福部金鎖片、禮金、禮品交到馬繼爰手中，他一時興起，還現場表演平劇「周處除三害」，氣氛熱鬧溫馨。