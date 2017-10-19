醫病》3天沒尿量 竟是罕見雙側輸尿管結石阻塞

2017-10-19 14:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名52歲陳姓男子因為3天沒有尿量，且疲倦、食慾差，前往湖口仁慈醫院看診；經檢查，發現陳男罕見的兩側尿路阻塞，而導致急性腎衰竭，立即安排住院手術，所幸術後恢復正常，也成為該院20多年來的第2例。

仁慈醫院秘尿科醫師劉漢忠表示，陳姓病患有尿路結石的病史，104年11月因右下輸尿管結石合併右腎水腫，在該院接受輸尿管鏡碎石手術及輸尿管導管置放手術後康復；但今年7月初，陳男又因血尿、右腰疼痛就醫，X光標示左腎有2顆結石，輸尿管有2顆結石，超音波檢查有左腎腎水腫。

院方隨後為陳男安排體外震波碎石手術，術後2天追蹤，輸尿管仍有殘餘結石，患者陸續有細小石頭排出，醫師囑咐他患多喝水，8月門診追蹤，陳男來電表示感覺很舒服，不回門診追蹤了。沒想到，日前陳男又回診，抱怨已有3天沒什麼尿量，且疲倦、食欲差。

劉漢忠指出，經門診X光顯示，發現左輸尿管下端尚有結石，超音波檢查顯示兩側腎水腫，膀胱中無任何尿液。抽血檢查胺基酸12.18（正常為2.5以下），腎過濾率4.7%（正常要60%以上）。診斷為急性腎衰竭、兩側尿路阻塞，立即安排住院，並施予兩側輸尿管鏡碎石手術及雙側輸尿管導管置放手術。

劉漢忠說，術後12小時內，陳男尿量排出有6000c.c.，胺基酸已降為6.3、腎過濾率為10%；術後2天，胺基酸2.65、腎過濾率27.1%，恢復情況穩定。