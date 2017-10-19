頭份地標失修曝危 明年展現「東方美人茶」

位於頭份重要聯外幹道自強路及中華路口的上地標公園是頭份重要門戶。（記者鄭名翔攝）

2017-10-19 13:06

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市內上公園、上下地標公園皆為頭份境內著名地標，但因缺乏經費，年久失修，除了地磚、照明等設備毀損，導致安全疑慮，也難以凸顯在地特色。對此，頭份市公所向客委會爭取到783萬元補助款，加上地方政府自籌87萬元，共將投入870萬元進行相關改善工程，今日規劃設計案已結標發包，預計於明年中旬前完成，重新擦亮頭份市門面。

位於頭份重要聯外幹道自強路及中華路口的上地標公園，由於長期缺乏修繕，致使地板過於平滑，且表面生長青苔，雨天時易打滑，而內部以客家建築作為構想的造型花台座椅，屋瓦也皆已剝落，再加上公園內部燈具多已毀損，夜間更顯得昏暗，既無法凸顯地標功能，在使用上也有安全疑慮；而下地標公園雖林蔭植栽茂密，但也缺乏足夠的照明設備，夜間易發生危險。

而上公園位處頭份鬧區，過去常舉辦客家文化節、花燈節等大型活動，但原有的噴水池卻因地震而導致管路破裂，早無法正常使用，而廣場內的造型燈箱、周邊矮燈也皆遭破壞，致使園區內已無照明設備；而位於上公園旁的思源路橋，也因使用率低，地面破損嚴重，且陸橋下方花台佔據行人空間，嚴重影響附近學童通行安全，經評估擬將陸橋拆除。

經過頭份市公所爭取，行政院客委會編列783萬元的補助款，加上地方自籌87萬元，合計將投入870萬元，目標改善及美化地標公園，並凸顯頭份市以「東方美人茶」為主題營造的客家聚落特色。該工程的規劃設計標案已結標發包，將在今年底前完成規劃設計，預計於明年中旬完工。

頭份市長徐定禎表示，上公園、上下地標公園等皆為頭份代表性的公共設施，很感謝客委會的協助，希望藉由此工程提供市民更舒適的休憩環境，並重新擦亮頭份市的門戶。