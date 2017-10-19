淡水清晨低溫21.7度 北北基大雨特報！

今天北部及東北部都有明顯降雨。（資料照，記者劉信德攝）

2017-10-19 06:43

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，今天北部及東北部都有明顯降雨，其他地區相對穩定，今天中午前後氣溫會有點悶熱，早晚溫差大，今晨氣象局觀測到淡水低溫僅21.7度，提醒民眾早晚注意保暖，並在清晨3時45分發布新北市、基隆市、台北市大雨特報。

氣象局表示，今天在東北風持續影響下，迎風面的北部及東北部雲量偏多，容易有短暫的降雨，尤其是大台北山區及基隆北海岸的雨時長、雨勢大，累積雨量很可能會有大雨的等級；花東則雲量稍多偶見陽光，只有部分地區有降雨情形，中南部則相對穩定，大多都是多雲到晴，只有午後山區會有零星短暫雷陣雨。

溫度方面，北台灣白天高溫約25至28度，其他地方白天高溫仍有29到32度，早晚溫差大，預估各地低溫約23至25度。

中颱蘭恩目前在菲律賓東方海面上，今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方約1370公里的海面上，以每小時17公里速度，向西北轉北北西進行，未來將以偏北的方向朝日本南方海面移動。颱風中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風半徑180公里，十級風半徑50公里。氣象局預估，蘭恩週末將來到琉球群島海域，強度方面則會繼續增強，有機會達到強烈颱風的等級。

今天高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 27 25 ~ 33 30 ~ 35 24 ~ 29

氣象局今晨3時45分發布新北市、基隆市、台北市大雨特報。（圖取自氣象局）

蘭恩目前在菲律賓東方海面上。（圖取自氣象局）

今天各地天氣概況。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線指數。（圖取自氣象局）