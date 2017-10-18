達仁南田村蓋飛行傘觀光步道 卻「看不到飛行傘」…

2017-10-18 17:42

〔記者陳賢義／台東報導〕繼台東鄉鹿野鄉高台之後，達仁鄉南田村可望成為飛行傘的第二個故鄉！達仁鄉公所為發展地方觀光，在南田村建造了一條長500公尺的「飛行傘觀光步道」，遊客卻看不到飛行傘在空際翱翔，一頭霧水，達仁鄉長王光清說，計畫中，但待觀光局核定，而步道也與飛行傘無直接關聯，只是串聯自行車道，讓遊客能更能貼近暢遊南田村的特有人文。

鄉親：東北季風這麼強 怎可能

「東北季風這麼強，怎麼可能發展飛行傘？」、「多一項活動選擇，對地方發展應該很有幫助。」不讓鹿野高台專美於前，達仁鄉也計畫打造一處飛行傘翱翔天際的聖地，但礙於當地每逢冬季，東北季風就會狂襲，恐造成安全問題，在地鄉親反應不一，有人認為，這只是幌子噱頭的突然發想，但也有人認為對在地觀光發展應有助益，若能成真，樂觀其成。

鄉長：打造飛行傘故鄉 策劃中

王光清說，南田樹阿朗壹步道風光明媚，朝聖遊客絡繹不絕，最近有數名外國客玩飛行傘賞景，驚呼美得不得了，在地居民因而提議打造另一個飛行傘故鄉，就公所立場當場非常樂意，也開始著手策劃，但是否成行還有許多問題須克服，也必須獲得觀光局的同意。

先建步道串連自行車道 供悠遊

王光清說，先行建造飛行傘步道，主要是為了連結村內自行車道，讓旅客能更悠哉暢遊，另還闢建了兩處烤肉區，目前已發包，期盼能為在地觀光發展帶來更多獲利。