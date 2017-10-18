地方新亮點 文山區參與式預算提案「景美文化意象廊道」完工

2017-10-18 16:08

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲上任推動參與式預算，文山區提案「仙跡岩—景美文化意象廊道」下午舉辦完工記者會。世新校友、北市民政局副局長許敏娟笑說，以前從學校往景美方向走，到了該路口，絕對不會右轉，因為又髒又舊又陰暗，「仙跡岩—景美文化意象廊道」完成後，問了很多世新的師生都說跟以前不一樣，感覺變好了。

「仙跡岩—景美文化意象廊道」位在木柵路、景興路交界，鄰近世新大學，全案包括擋土牆美化、人行路面拓寬，加入許多在地元素，例如五色鳥，另也特別設計兼具美觀實用的排水口；總經費約350萬元。

提案人景東里長高鳳謙表示，自己擔任里長10多年，也爭取拓寬該路段將近10年，不少世新的師生希望能改善行走環境，避免人車爭道，卻遲遲沒有突破性的進度，直到參與式預算，才「圓夢」成真。

民政局副局長許敏娟指出，參與式預算是一個很好的銜結公部門、民眾的跨局處平台，不但讓民眾有機會重新進入自己的生活環境，當民眾的聲音進入公部門，也讓以前只會依法行政的公務員，有機會重新進入他的職場。

文山區長鄭裕峯表示，剛開始推動參與式預算時，很多議員誤以為是要跟他們爭預算權，了解內涵後，現在每次召開住民大會，議員都會派人參加，也會在議會中幫忙著力，是公部門跟民意代表合作，很好的範例。