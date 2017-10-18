薩克斯風樂團進校園 分享「花」聲宴饗

台中市星光薩克斯風樂團至豐原區富春國小舉行「晨光花語」音樂會。（圖由富春國小提供）

2017-10-18 15:19

〔記者歐素美／台中報導〕在地的台中市星光薩克斯風樂團，今天上午到台中市豐原區富春國小舉辦一場「晨光花語」音樂會，演奏的歌曲都與花有關，包括杜鵑花、玫瑰玫瑰我愛妳、油桐花、雨夜花、蘭花草，讓師生一早就沐浴在充滿花香的優美旋律中。

台中市將於2018舉辦世界花卉博覽會，富春國小校長李秀櫻特別與台中市星光薩克斯風樂團合作，在學校舉辦一場音樂會，透過花聲宴饗分享與花有關之樂曲，讓民眾與學生近距離接觸薩克斯風，白天也能欣賞音樂，拓展音樂視野，促進全民音樂能力提升。

除了表演樂曲外，台中市星光薩克斯風樂團並與學生互動，一起唱跳「小蘋果」、「練武功」等歌曲，為活動帶來高潮；現場並舉辦有獎徵答，藉機讓學童了解各式樂器。

六年級學生郭士瑄表示，今天第一次接觸到這麼多有關「花」的樂曲，尤其從薩克斯風吹出來，有不同的韻味；六年級的王侑心也說：「透過音樂會認識到各式各樣的薩克斯風，也了解不同音色的曲調，真的很棒。」

參與家長表示，台中是薩克斯風的故鄉，欣賞星光薩克斯風樂團表演，讓人有幸福的感受，並感受到台中是宜居城市及藝術之都的驕傲。