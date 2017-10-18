隨氣候冷暖變色 多變扶桑花買氣高

2017-10-18 10:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕近日氣候轉涼，民眾也添上冬裝保暖，在植物界，象徵陽光的扶桑花也有換冬裝的本領，從早到晚，由夏入秋，花瓣顏色都有不同風情。田尾公路花園華利園藝園主李建龍表示，扶桑花改良後顏色鮮豔多元，景觀欣賞價值高，價格又平價，近兩年買氣比往年提高3成。

李建龍說，扶桑花又稱朱槿，在亞熱帶與熱帶地區廣泛種植，全年開花，而且插枝就能活，但也因顏色單一，國人並不覺得珍貴，不過扶桑在歐美國家卻受到歡迎，進而改良繁育出多種顏色的花瓣，少則2種，多則7種顏色，甚至重瓣、雄蕊花瓣化都有，登錄品種就超過千種。

李建龍指出，扶桑花瓣會隨氣候冷暖跟著變色，只是多半扶桑花為單一色，變色並不明顯，而雜交種的花瓣顏色反差大，花色素輸送早晚有別，比如品種「二代查理」，早上開花時為黃、紅色調，越到中午，紫色花素會從中間冒出，早晚呈現不同風情，另外品種「夜奔者」，隨著季節冷暖，花瓣渲染可達7種顏色，換裝本領根本是時尚界。

李建龍也說，近年住宅景觀藝術盛行，有些人會買蘭花、玫瑰或多肉植物等佈置，不過這些花類有些單價高、有些不易照顧，因此終年開花，花色變化多的扶桑花開始有越來多人青睞，加上入手單價低，今年買氣有比往年提高3至4成。