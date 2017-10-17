聽信網路謠言疑神疑鬼 譚敦慈：建議看神經內科門診

2017-10-17 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕網路謠言滿天飛，毒物專家林杰樑遺孀、林口長庚醫院毒物科護理師譚敦慈分享，表示朋友的公婆聽信網路謠言、疑神疑鬼，她建議朋友帶長輩去看神經內科門診，因為老人家失智症症狀之一，便是多疑。

《聯合報》報導，譚敦慈的朋友有天到公婆家做飯，中午煮了紅白蘿蔔燉牛肉，結果公公卻懷疑她要「謀財害命」，晚上她煮蛋，結果因為蛋黃上有一層灰綠色的物質，公公又不高興，再度懷疑她「果然要謀財害命」，讓她欲哭無淚，只好向譚敦慈求救。

原來網路謠言稱，白蘿蔔有維生素C，但紅蘿蔔卻有一種酵素會破壞白蘿蔔中的維生素C，所以不建議紅白蘿蔔一起煮；另外，網路也流傳，茶葉蛋或水煮蛋的蛋黃上，若有一圈灰綠色的物質，代表有重金屬及有毒物殘留。

譚敦慈解惑，如果紅白蘿蔔要煮得好吃，那就會煮到軟爛，這時因為烹調溫度高，維生素C自然已被破壞，且紅白蘿蔔燉牛肉放紅白蘿蔔，是為了好口感，以及紅白蘿蔔中的纖維質，並非微生素C；另外，蛋黃上的灰綠色物質，是蛋久煮後自然產生的硫化鐵，屬正常現象，對人體無害。

除了解惑，譚敦慈也建議朋友帶長輩去看神經內科門診，因為老人家失智症症狀之一，便是多疑，她並舉林杰樑門診的例子，表示曾遇過有一名男子懷疑太太下毒，男子還花錢把菜飯拿去檢驗，林杰樑於是將男子轉介至神經內科，最後確認為失智症病例。

譚敦慈呼籲大家別再亂傳網路謠言，有些謠言是以她為名的訊息，甚至是以她為名的網站，但那些話她根本沒說過，也不知道網站誰開的，建議大家別再聽信沒有根據的網路謠言了。