女性化妝是禮貌？ 廣告小妹：關他們屁事？

2017-10-17 16:32

〔即時新聞／綜合報導〕一名男性網友上週五（13日）在網路論壇PTT上發文，詢問「女性化妝出門不是基本禮儀嗎？」，引起男女網友熱議，知名部落客「廣告小妹」今日於臉書發文，對女性讀者表示「如果妳不想化妝就別化妝」，化妝究竟「關他們 （路人）屁事？」。

知名部落客廣告小妹今日（17）就「女性化妝出門不是基本禮儀嗎？」議題在臉書上發表意見，對女性讀者表示「如果妳不想化妝就別化妝」，不需要在乎自己不關心的人批評自己的外表，並說「究竟關他們屁事？」

廣告小妹說，化妝確實可以改變自己的心境，也是職場應對的必須技能，但若提及基本禮儀，廣告小妹解釋「基本禮儀是為了不打擾彼此定下的軟性規則」，素顏並沒有「打擾了誰」。

廣告小妹也指出，男人說「化妝是基本禮儀」，意思是「妳的顏值沒有達到我的最低標準」；女人說「化妝是基本禮儀」，意思是「我不想承認我在討好別人」。最後，廣告小妹結論，化妝是女性自己的決定，不想化妝就不要化妝，不需要在意自己不關心的人的批評。

網友看見廣告小妹的意見回應，如果不化妝，女性也需要保養，因為「很多人把素顏和邋遢，解讀成為個人風格，整個城市都是我家客廳，那就不太好」；或認為市面上很多女性雜誌鼓吹化妝的目的是為了男性「不喜歡很多雜誌會開什麼『男人喜歡這樣的妝容』、『這樣化妝最吸引男人』、『約會這些妝很NG』之類的主題，好像女人化妝都是為了男人。」

也有網友批評男性「最可悲的是，喜歡看女生化妝，又喜歡說化妝是一種騙術，說要看到素顏才知道是不是真正妹，真的讓人很厭世欸！」