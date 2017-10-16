開發票所以漲價？台南阿堂鹹粥：主因是食材貴

台南知名的阿堂鹹粥被國稅局輔導從今年九月下旬開始開發票。（圖：擷取自阿堂鹹粥網頁）

2017-10-16 19:48

〔記者王俊忠／台南報導〕在台南營業逾一甲子的「阿堂鹹粥」深受在地人與遊客喜愛，逢假日常大排長龍，也因為生意太好，被國稅局盯上，9月起要開立統一發票，鹹粥相關產品也正好漲價，有消費者認為一定是稅金加重才漲價。不過店家強調，是因為虱目魚漲價才調整鹹粥產品售價，魚肚、魚皮、魚腸等鹹粥一碗賣160元；魚肚、魚皮等湯類也要100元。

台南市另家同樣知名的「阿憨鹹粥」表示，阿憨鹹粥開發票已行之有年，目前店方用2斤重虱目魚的大肚烹煮的魚肚鹹粥一碗僅賣120元、一般鹹粥70元、魚皮湯也只賣40元，這價位已賣了多年，目前並無漲價計畫，阿憨鹹粥都儘量自行吸收食材成本的漲跌。

南區國稅局表示，台南小吃店多，很多人氣飲食店，原本不用開統一發票，只要依其查定銷售額徵收1%營業稅，但知名度高、常被美食節目報導，消費人潮絡繹不絕，國稅局了解後發現月營業額逾20萬元、有開發票的能力，輔導開發票後帳目更清楚，像是億哥牛肉湯、小荳荳等這幾年都已開立發票。

南區國稅局說，今年9月下旬台南阿堂鹹粥也加入開發票行列，另鎖定一家50年歷史以上的美食名店，將積極輔導開立發票。並會告知業者「有電子發票可選、帳目會更清楚」等理由，希望配合開發票的業者能愈來愈多。