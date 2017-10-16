獨家》該走？該停？ 怪怪紅綠燈讓人傻傻分不清

西濱快速公路鳳鼻隧道南側出口處的十字路口同時有2個號誌，且紅綠各不同調，讓很多南下的駕駛人傻眼，不知道該遵循哪個指示才對。（記者黃美珠攝）

2017-10-16 21:36

〔記者黃美珠／竹北報導〕1條路、同向卻有2個紅綠燈號誌，偏偏紅綠卻不同調；再往前走，想要左轉，內側車道上有左轉綠燈亮起，同路口外側卻另有個左轉專用道，到底要走內側？還是經外側再轉？西濱快速公路在竹北鳳鼻隧道南側的南下路段接連出現前述矛盾，考倒一堆用路人不知該如何是好，擔心一個不小心被罰事小，釀禍就GG了。

公路總局第1區養護工程處新竹工務段表示，他們派人到場檢視，認為這2個路口的號誌等設計確實都有造成主線車流混淆之虞，近期就會改善。

首先在西濱鳳鼻隧道南側南下出口處，內側車道上空和旁邊同時有橫式和直式的紅綠燈號誌，經常利用西濱往來上班的鄭先生說，明明看到眼前橫的是綠燈，但是直的亮紅燈，他直覺可以過，但忍不住要煞停，不知如何是好。

該局西部濱海公路北區臨時工程處第2工務段正在現場施作台61線新豐到竹北高架路段，該工務段表示，直式的紅綠燈號誌其實很早就存在，是為了便利竹北市清潔隊清潔車進出，專供垃圾車駕駛所遵循的。懷疑可能是長期強風吹拂導致號誌變成面北、正好對上了西濱公路南下的車流。

該工務段計畫替直立號誌加帽簷等，讓西濱公路主線車道上的用路人看不到這個號誌，就不會造成混淆。

至於西濱路1段200巷口內側左轉綠燈和外側左轉專用道「爭鋒」現象，就有人以為左轉綠燈是供內側車輛逕自左轉使用的，而外側左轉專用道是供外側車流專用左轉的。

沒想到新竹工務段表示，前述左轉綠燈位置裝錯了，它是供行駛在左轉專用道車輛看到左轉綠燈亮起後才能左轉的，內側禁止左、右轉彎。

為了更正前述錯誤的施設，新竹工務段近期會先在外側左轉專用道增加號誌供左轉車流遵循，同時取消內側車道上的左轉綠燈，且會在這個路口的前方增加標誌牌面預告。

未來則考慮邀請相關單位會勘，評估取消外側左轉專用道的可行性，以符合用路人行車習慣，來做整體車道最安全、妥適的配置。

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