阿母心願... 有生之年再為女兒跳支舞

創世基金會預計在11月19日舉辦「心願感恩慈善餐會」並邀請曾瑞英帶著團員為女兒獻舞。（記者邱芷柔攝）

2017-10-16 17:24

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「希望有生之年，能為女兒再跳一支舞」，這是植物人香慧的媽媽曾瑞英許下的心願，香慧一直是媽媽跳舞時忠實的觀眾，但21歲那年因為車禍，香慧成為植物人，跳舞給女兒看的心願，就這樣埋藏在曾瑞英心底，今年曾瑞英成立屏東縣客家樂舞協會，並獲邀在創世基金會的「心願感恩慈善餐會」擔任表演嘉賓，預計在11月19日為植物人女兒獻舞。

曾瑞英說，香慧20年前發生車禍，當時屏東沒有空床，一直到10多年前創世介入協助後，創世屏東院成了她們第2個家，因為創世的照顧，讓她可以沒有後顧之憂的工作，拉拔其他孩子長大，她教舞教了20多年，現在是富田、僑智國小的社團老師，以前香慧最喜歡看她跳舞，還會跟著她一起手舞足蹈，想要再跳舞給女兒看的心願一直藏在她心底，特別感謝創世幫她實現心願。

創世屏東分院表示，今年心願感恩慈善餐會，由屏東欣欣獅子會大力相挺，率先認購了20桌，會長許紫宥也因為聽到曾瑞英與香慧的故事，特別邀請曾瑞英帶著團員在餐會上擔任表演嘉賓。

創世屏東分院院長林艾樺表示，創世屏東新院歷經5年多籌備募集、2年興建，終於在今年10月開始了100床的服務，但每收1位院民，相對支出就會增加，新院急需更多的支持與協助。

林艾樺說，今年的「心願感恩慈善餐會」將在11月19日登場，會中除了曾瑞英帶著團員為女兒獻舞，還有希望兒童合唱團、屏東台電合唱團等精彩演出，愛心餐券以每張1千元做公益，餐券也可以轉贈給植物人家庭或弱勢家庭做二次公益，歡迎民眾共襄盛舉。