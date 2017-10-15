打敗熊讚、石虎花車奪人氣王 18日起回台中展出

石虎花車受到民眾喜愛，登上國慶花車人氣王寶座。（台中市政府提供）

2017-10-15 14:03

〔記者張菁雅／台中報導〕國慶花車今日在台北南港展覽館旁空地最後一天展出，競爭激烈的花車網路票選結果也於中午出爐，台中的石虎花車以4.6萬個讚，超越台北的熊讚花車，獲得人氣王。為了回饋粉絲們的情義相挺，石虎花車將於18日至22日回台中展出，石虎家族也會到場帶來精采的謝票演出。

國慶花車票選活動競爭激烈，台中石虎花車與台北熊讚花車的按讚票數這幾天展開強烈的拉鋸戰，在各方極力拉票下，今日中午結果出爐，石虎花車最後獲得4.6萬個讚，拿下人氣王寶座，熊讚花車則獲得3.2萬個讚，奪得亞軍。

台中市長林佳龍得知消息後，開心在臉書貼文表示，花博吉祥物石虎不只可愛，也能傳遞故事與價值，更能喚起每一個人對於城市的認同與驕傲；謝謝大家支持石虎，也謝謝表現亮眼的熊讚，一起讓台灣的特色被更多人看見。他並預告石虎花車將於18日至22日回台中和大家見面。

林佳龍也提到，石虎是台灣瀕臨絕種的一級保育類動物，2015年初，為保留石虎棲地，市府遷移花博預定地，並選定石虎為花博吉祥物，融入生態友善的理念，目前正研擬針對石虎保育的自治條例，將繼續實踐生態友善的價值。

另外，在競爭過程中，石虎花車票數一度被熊讚花車超越，讓來虎弟弟忍不住在臉書貼文表示「藍瘦香菇」，現在獲得冠軍，來虎弟弟重展笑顏，開心得蹦蹦跳跳。石虎家族也在花博粉專發表得獎感言，感謝廣大粉絲們的情義相挺，並邀請實力堅強、一同決戰到最後一刻的朋友熊讚，明年到台中一起遊花博。

市府表示，18日至22日每日上午10時至下午6時，石虎花車將在台中市政府台灣大道市政大樓府前廣場展出，展出期間花博吉祥物也會到場帶來謝票演出，與民眾合照、玩耍，演出時段為21日與22日的10：00、11：00、13：00、14：00、15：00、16：00、17：00。