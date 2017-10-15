明星私校招生不足砍教師薪水 校長嗆：會讓你們痛！

台南興國中學今年度招生不足，減少了4個班級，校方竟硬砍教師薪資1.5至2萬元，甚至有教師因為不足基本節數，被要求「還錢」給學校。（圖擷自Google地圖）

2017-10-15 08:11

〔即時新聞／綜合報導〕台南市私校「興國中學」今年度招生不足，減少了4個班級，校方竟硬砍教師薪資1.5至2萬元，甚至有教師因為不足基本節數，被要求「還錢」給學校。該校雖隔月歸還，仍揚言改扣年終獎金，該校校長甚至對全體教師嗆聲，「我會讓你們痛！」

根據《蘋果》報導，興國中學因招生不足拿教師開刀，由於該校教師超額11人，上課時數不足公平配給，該校會議決定全校均扣減1500元薪資，另還推出「負鐘點」制度，不足基本節數都要「還錢」給學校，有教師因此短少2萬多元月薪。有教師指出，教師底薪包括本俸與學術研究費，後者視前者級距、學歷等項目發予2萬至3萬元，但校方不僅私自變更支給數額，且也未依聘約給薪，恣意減薪，已明顯違法。

該爆料教師提到，8月20日收到薪資單才得知招生獎金被扣1500元，學術研究費被依資歷不同大砍1.2萬到1.8萬不等金額，校方雖在9月退還學術研究費，不過仍扣招生績效獎金1500元，有教師甚至被「負鐘點」，不足基本節數的老師都要再繳回去給學校。

教育部國教署對此表示，校方已違反基本授課節數規定，在未與教師協商或經董事會制定辦法下，應比照公立學校標準，不得對專任教師以任何名目扣薪，將請校方提出說明。校方則說，先前招生期不論成果均有補助車馬費，故依此扣減績效獎金。至於被扣2萬多元的同仁，是因該科的教師員額爆滿，經協商改教體育，每週僅2節課，因此鐘點費才會大幅下滑。