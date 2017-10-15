氣象局發布8縣市豪大雨特報！ 明天氣轉晴

氣象局在今天凌晨4時發布台東縣、屏東縣超大豪雨特報，宜蘭縣、花蓮縣大豪雨特報，新北市、高雄市豪雨特報，基隆市、台北市、南投縣大雨特報。（圖取自氣象局）

2017-10-15 06:24

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局表示，今天受颱風外圍影響，全台皆有雨，尤其是東半部地區、恆春半島及南部山區，氣象局在今天凌晨4時發布台東縣、屏東縣超大豪雨特報，宜蘭縣、花蓮縣大豪雨特報，新北市、高雄市豪雨特報，基隆市、台北市、南投縣大雨特報。

氣象局指出，今天仍受颱風外圍影響東半部地區、恆春半島及南部山區依舊不穩定，很有可能出現局部大雨或豪雨，西半部地區雨勢大致較今天趨緩，仍會有短暫陣雨發生。

週一開始天氣會較為穩定，除了東半部及北部山區仍有短暫陣雨外，各地多為多雲到晴的天氣，不過中午過後仍有可能有午後雷陣雨的情形。週二則因東北風增強，北部、東半部將有短暫陣雨的情況出現，中南部則維持多雲時晴、午後有局部短暫雷雨的天氣，此狀況將會持續到週六。

溫度方面，西半部地區高溫約30到32度，東半部地區高溫28到30度，各地清晨感覺稍涼，低溫約23到25度。

輕度颱風卡努目前位於鵝鑾鼻西南方約500多公里海面上，未來將持續往海南島一帶的方向移動，強度上也會持續增強。

氣象局提醒，受颱風外圍環流影響，新竹以北、基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）、南部、恆春半島空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，沿海風浪大，如到海邊須注意安全。

今天全台各地及離島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

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輕度颱風卡努目前位於鵝鑾鼻西南方約500多公里海面上。（圖取自氣象局）

今天各地天氣概況。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線概況。（圖取自氣象局）