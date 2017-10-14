跟著雄影吃喝玩透透 文青名店獻上五感饗宴

2017-10-14 13:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄電影節將於20日開跑，今年以主題單元「慾望之味」以及特別企劃「紀實人生」，將帶給影迷從未經驗、視覺與味覺絕妙融合的電影最高體驗。雄影也與美食作家合作，邀請影迷按圖索驥，以「高雄在地美食」出發，影展期間憑高雄電影節單張票券，至指定餐廳或在地小吃，即可享用限定優惠。

雄影邀請美食作家郭銘哲規畫的主題企劃「歡迎光臨Takao塔科魔幻食堂！」邀請多家高雄在地美食名店加入，包括Pacini派奇尼義式冰淇淋、魚老闆、黑乾溫州餛飩、郭家肉粽、吳家金桔豆花、婁記饅頭、日食生活、豫湘美食、左創 食不二、MLD台鋁拉麵、MLD台鋁泰式料理等，要讓影迷走入這些高雄最富人情味的小吃餐廳。

郭銘哲說，以這次參展電影的《享受吧！尋味義大利》，搭配高雄在地店家「Pacini 派奇尼義式冰淇淋」為例，當他尋訪到甜點主廚Paul，大談國外旅行經，並嘗鮮義式冰淇淋「翡冷翠克雷姆」口味時，Paul告訴他：「你再試試這個，這是我用佛羅倫斯當地小店不外傳老食譜製作的，吃完你或許會感覺比白日夢更美妙。」

此外，雄影也與高雄文青店家合作，不論是有態度的旅社「叁捌。旅居」、「小島藝廊 / 公寓」、在地特色小店或咖啡館，影迷只要到合作的文青店家找尋劇照立牌，並與其拍照、打卡上傳以及標籤文字，即可獲得各店家提供的專屬優惠。