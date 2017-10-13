佳冬戰備道淪「黑暗公路」 佳冬人嗆軍方：搬去國道

佳冬戰備道大條又直，卻礙於軍方限制沒路燈，重大車禍不斷，被地方諷為「黑暗公路」，多年「狗吠飛機」求改善都不了了之。（資料照，記者陳彥廷攝）

2017-10-13 23:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕「無力感更甚狗吠火車！」屏東佳冬鄉戰備道近來又因為可怕的死亡車禍登上媒體版面，當地鄉公所官員無奈地說，幾乎連年向上級單位或中央單位反映夜間無照明問題，但根本難以改善，最常被軍方以國防需求打回票，不了了之，根本「狗吠飛機！」不過，今天軍方向選區立委莊瑞雄承諾，將放寬限制改善照明提升安全。

車禍奇談讓鄉親晚間不想經過台1線

台1線戰備道，受限於軍方法令，沒有路燈，被佳冬鄉居民私下稱為「黑暗公路」，也因日治時期軍營和民國62年的近30死車禍，出現祭祀亡魂的廟宇，出現許多鄉野奇談，鄉民晚上很少人會想經過省道。

「黑暗公路傳言多！」張姓居民說，戰備道沒路燈，車速又飛快，只要出車禍，非死即重傷，鄉民用「黑暗」不僅僅形容無照明，更包括心理層面。

本月9日發生老翁騎機車遭撞後，又被至少6車陸續輾過、屍身破碎的恐怖死亡車禍，再度喚起居民對從小到大聽到的驚悚故事，鄉民議論紛紛說，「怎不裝紅綠燈、路燈」，甚至更冒出「為何不移回國道」的輿論。

公所：爭取設路燈根本「狗吠飛機」

而鄉公所官員更因屢屢建議軍方卻無改善，只能自力救濟，在縣道路口裝路燈，省道中央卻是想出電費還遭拒，甚至被「只能設百公分高路燈」打回票，自嘲根本「狗吠飛機」。

警方也認為，這個路段出入車種複雜，「遷至國道」才能一勞永逸。警方說，戰備道當初會設置在這段省道台1線，是因為附近沒有高速公路才中選，但每年總有重大車禍，加上臨近的國道早已通車，建議移置。

立委莊瑞雄說，這段跑道是全台唯一在省道的戰備道，從行人、跑者到機踏車，汽車到農機具，再到砂石車、連結車，甚至飛機，都是預料中的「用路人」，車種混雜，要求軍方研擬放寬照明的規定，還給用路人安心用路環境。

據警方統計，這路段近幾年1年至少1起死亡車禍，去年50件事故中有15件在夜間，佔約3成，但今年迄今29件事故雖有下降，但夜間卻達14件、增至近5成，警方推判無照明與夜間的事故有直接關連。

軍方：以安全為前提的照明都能改善

軍方則回應，未接獲屏東縣警局反映移置戰備道的訴求，但附近國道三高架多、路幅不足、側邊有柵欄，而山區也不利飛機飛行，但也承諾，只要是以安全為前提的照明都能改善，在出現死亡事故後立場軟化。